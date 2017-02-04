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Экс-защитник днепровского Днепра Папа Гуйе не имеет вариантов продолжения карьеры в Украине.

Напомним, что с 2005 по 2016 годы 32-летний центрбек выступал в УПЛ, защищая цвета луцкой Волыни (2005), харьковского Металлиста (2006-2015) и Днепра (2015-2016).

Перед стартом текущего сезона сенегалец перебрался в российский Ростов, который, по информации российских СМИ, покинул еще в прошлом месяце.

Ранее стало известно, что Гуйе тренируется с казахстанским Актобе, который в декабре 2016 года принял украинский специалист Игорь Рахаев.

Стоит отметить, что сенегалец, который имеет на руках несколько предложений, еще не заключил трудовое соглашение с Актобе.

"Пока не знаю, останусь ли в Актобе. Есть и другие варианты. Из Украины предложений нет», — заявил Гуйе в интервью каналу Футбол 1.

В текущем сезоне экс-защитник Днепра отыграл за Ростов во всех турнирах только 5 матчей.