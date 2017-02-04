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Главный тренер Крумкачы Владимир Пятенко поделился первыми впечатлениями после назначения на должность.

"В Минске был и до этого, и год назад, и неделю назад. Чистый, европейский город, очень красивый и ухоженный. Мне очень понравился", — начал Пятенко.

"Разговоры были давно, но неопределенные. А неделю назад позвонил Денис Петрович, мы переговорили, я приехал и посмотрел. Был на игре с Десной, разговаривал с Денисом Шунто, посмотрел на команду, посмотрел, что есть, где проходят тренировки и какая есть инфраструктура".

"Команда наделала шороху, поднялась со второй лиги в высшую за два года. В первом круге такие резонансные были победы, очень достойно выступали. И болельщиков тоже видел на игре с Черниговом. Мало было, но здорово болели, и флаг был, вся атрибутика".

"Я слышал, что у Крумкачы более семейная атмосфера на стадионе, не агрессивная, а именно позитивная. Без ультрас и хулиганов. Сегодня тренировку вели Яков Анатольевич Залевский и Алексей Леонидович Кучук, тренер дубля. Мы пока присматривались, просто не были готовы к тренировке. Завтра уже мы будем вести".

"Усиления, думаю, будут. Но сначала надо познакомиться с игроками и уже в работе определиться. Есть футболисты яркие, достойные и классные, но они могут не выполнять все требования, которые я буду предъявлять. Поэтому пока сложно определиться и сказать, какие именно позиции требуют усиления прямо сейчас", — приводит слова тренера официальный сайт столичного клуба.