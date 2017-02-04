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Полузащитник Сергей Политыло может продолжить свою карьеру в чемпионате Казахстана — сейчас он находится на просмотре в Окжетпесе.

В первой части сезона Политыло защищал цвета Днепра. Он провел 14 матчей за днепрян в УПЛ, сделав при этом 1 ассист.

В январе Сергей покинул Днепр и сейчас является свободным агентом.

Казахстанский Окжетпес опубликовал фотоотчет со вчерашней тренировки. В нем видно, что вместе с командой работает и Политыло.

В конце декабря Сергей пробовал трудоустроиться в немецком Гройтер Фюрте.

Цвета Окжетпеса уже защищает один украинец – экс-игрок Ворсклы, Шахтера и Ильичевца Александр Чижов.