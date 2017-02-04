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В матче 25-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии льежский Стандард дома крупно уступил Кортрейку (0:3).

Стоит отметить, что в отчетной встрече в стартовом составе хозяев нашлось место и 21-летнему универсалу Валерию Лучкевичу, который несколько дней назад перебрался в Бельгию.

В дебютном поединке за Стандард украинец отыграл на позиции правого защитника, проведя на поле все 90 минут.

К сожалению, экс-фулбек днепровского Днепра, как и остальные его новые партнеры, не сумел отличиться результативными действиями.

После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша бельгийского первенства Стандард, имеющий один матч в запасе, с 33 очками в активе расположился на 9-й строчке турнирной таблицы среди 16 коллективов.