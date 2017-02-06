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Защитник Шахтера Михаил Пыско, который вторую часть сезона проведет в аренде в Гомеле, рассказал о мотивах перехода в белорусский клуб.

"Агент позвонил и предложил попробовать свои силы в белорусском чемпионате. Сказал, что есть такая команда Гомель, которая вернулась в высшую лигу. Тем более, у меня самого было желание поиграть за границей", — цитирует Пыско официальный сайт Гомеля.

"Надеюсь, все будет хорошо и спустя некоторое время уже можно будет сравнить уровень футбола в белорусском и украинском чемпионатах".

"У меня знакомые играют в высшей лиге: тот же Нойок, к примеру, с которым я выступал в дубле донецкого Шахтера. Конечно же представлял, что в Беларуси чемпионат хорошего уровня", — резюмировал 23-летний защитник.