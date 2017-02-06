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Легендарный ирландский нападающий Робби Кин может продолжить карьеру в ОАЭ.

С ноября Кин находится в статусе свободного агента. До этого Робби выступал за Лос-Анджелес Гэлакси.

Слухи связывали ирландца с английскими клубами, однако похоже, что он продолжит свою карьеру в ОАЭ.

Сегодня официальный твиттер Аль-Ахли опубликовал фотографии ирландца с подписью: "Ирландская звезда Робби Кин принимает участие в утренних упражнениях".

Кин начал свою карьеру в 1997 году в Вулверхэмптоне и с тех пор успел поиграть за Ковентри, Интер, Лидс, Тоттенхэм, Ливерпуль, Селтик, Вест Хэм и Гэлакси.

В прошлом году он завершил карьеру в сборной Ирландии. Робби является лучшим бомбардиром своей сборной – 68 голов в 146 поединках.