Легендарный ирландский нападающий Робби Кин может продолжить карьеру в ОАЭ.
Робби Кин, фото ФК аль-ахли
06 февраля 2017, 17:59
С ноября Кин находится в статусе свободного агента. До этого Робби выступал за Лос-Анджелес Гэлакси.
Слухи связывали ирландца с английскими клубами, однако похоже, что он продолжит свою карьеру в ОАЭ.
Сегодня официальный твиттер Аль-Ахли опубликовал фотографии ирландца с подписью: "Ирландская звезда Робби Кин принимает участие в утренних упражнениях".
Кин начал свою карьеру в 1997 году в Вулверхэмптоне и с тех пор успел поиграть за Ковентри, Интер, Лидс, Тоттенхэм, Ливерпуль, Селтик, Вест Хэм и Гэлакси.
В прошлом году он завершил карьеру в сборной Ирландии. Робби является лучшим бомбардиром своей сборной – 68 голов в 146 поединках.