Португальский специалист Рикарду Са Пинту продолжит свою тренерскую карьеру в Греции.
ФК Атромитос
06 февраля 2017, 19:36
Пресс-служба Атромитоса официально объявила о том, что Са Пинту подписал контракт до конца сезона с клубом.
Интересно, что португалец уже работал с Атромитосом в сезоне 2014/2015.
Также Рикарду ранее тренировал Спортинг, Крете, Белененсеш, а последним его местом работы был саудовский Аль-Фатех.
Са Пинту, в первую очередь, известен по выступлениям за Спортинг, Реал Сосьедад и сборную Португалии (45 матчей и 9 голов).
Атромитос сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. До Са Пинту командой руководил Георгиос Коракакис.