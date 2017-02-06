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Португальский специалист Рикарду Са Пинту продолжит свою тренерскую карьеру в Греции.

Пресс-служба Атромитоса официально объявила о том, что Са Пинту подписал контракт до конца сезона с клубом.

Интересно, что португалец уже работал с Атромитосом в сезоне 2014/2015.

Также Рикарду ранее тренировал Спортинг, Крете, Белененсеш, а последним его местом работы был саудовский Аль-Фатех.

Са Пинту, в первую очередь, известен по выступлениям за Спортинг, Реал Сосьедад и сборную Португалии (45 матчей и 9 голов).

Атромитос сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. До Са Пинту командой руководил Георгиос Коракакис.