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Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Саболч Хусти продолжит карьеру в Поднебесной.

Стоит отметить, что 33-летний центрхав присоединился к Орлам в январе 2016 года, перебравшись как раз из китайского Чанчунь Ятай, цвета которого он защищал с лета 2014 года.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт китайского клуба, Хусти снова заключил трудовое соглашение с Чанчунь Ятай, детали которого не разглашаются.

Остаются неизвестными и детали трансфера венгра, однако, по информации портала Transfermarkt, Айнтрахт выручил от его продажи 1 млн евро.

В текущем сезоне Хусти отыграл за Орлов во всех турнирах 17 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Напомним, что ранее Чанчунь Ятай усилился другим известным в Европе футболистом — 27-летний форвардом сборной Нигерии Одионом Игало.