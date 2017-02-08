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В перенесенном матче 18-го тура элитного дивизиона Бельгии Генку в гостях не удалось вскрыть оборону Ваасланд-Беверена (0:0).

Стоит отметить, в отчетной встрече в стартовом составе гостей нашлось место и для 23-летнего хавбека Руслана Малиновского, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

Украинец провел на поле все 90 минут, а на 54-й минуте получил желтую карточку.

В текущем сезоне Малиновский, пропустивший первую часть нынешней кампании из-за восстановления после разрыва связок колена, отыграл за Генк во всех турнирах 7 матчей (все — в старте), отметившись 1 голом и 1 ассистом.

После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии Генк с 38 очками в активе расположился на 8-й позиции турнирной таблицы.