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Бразильский нападающий Ривалдиньо продолжит карьеру в Румынии.

Стоит отметить, что с мая 2016 года 21-летний форвард принадлежал бразильскому Интернасьоналу, а последним его клубом был Пайсанду из второго дивизиона Бразилии, за который он выступал на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт бухарестского клуба, после успешного прохождения медосмотра Ривалдиньо поставил свою подпись под личным контрактом с Динамо, который рассчитан до 1 июня 2020 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, бразилец присоединился к Красным псам на правах свободного агента.

В новой команде Ривалдиньо будет выступать под 9-м игровым номером.

Интересно, что новичок Динамо является сыном легендарного полузащитника Барселоны Ривалдо, который в 1999 году стал обладателем Золотого мяча, а в 2002 году — чемпионом мира в составе сборной Бразилии.