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Глава Ассоциации европейских клубов Карл-Хайнц Румменигге уверен, что США стали бы хорошим хозяином для чемпионата мира в 2026 году.

С 2026 года на чемпионате мира будет выступать 48 команд. Румменигге считает, что США стали бы отличным местом для проведения мундиаля, учитывая высокоразвитую инфраструктуру страны и все растущий интерес к традиционному футболу.

"В моих рабочих кругах Соединенные Штаты упоминаются подозрительно часто", — заявил Румменигге Sport Bild.

"Проведение там ЧМ было бы не такой уж плохо затеей. Бавария 2 раза за последних 3 года проводила предсезонную подготовку в США. На матчи пришло 42, затем 54, а потом – и вовсе 80 тысяч зрителей".

Ближайший чемпионат мира (2018 года) состоится в России, а следующий запланирован в Катаре.