Другое

ТМ. Мексика — Исландия 1:0

Представляем вашему вниманию видеообзор контрольного матча между Мексикой и соперником сборной Украины по группе в отборе на ЧМ-2018, в котором южноамериканцы были сильнее, забив безответный гол.

twitter.com/miseleccionmx

Форвард Чиваса Алана Пулидо на 21-й минуте забил единственный мяч во встрече, ассистентом которого выступил атакующий хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Джовани дос Сантос. Так как матч проходил вне официального окна ФИФА для сборных, сборная Мексики, за исключением дос Сантоса, была представлена игроками Лиги MX, исландцы представляли различные скандинавские чемпионаты.