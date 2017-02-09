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УЕФА будет добиваться расширения квот для европейских сборных на чемпионате мира-2026.

В начале нынешнего года ФИФА приняла решение расширить чемпионат мира по футболу до 48 участников начиная с 2026-го года.

Президент УЕФА Александар Чеферин, который занял свой пост лишь в прошлом году, сказал, что будет ратовать за увеличение представителей от Европы на мировом форуме.

"Мы считаем реалистичным запрашивать не меньше 16 путевок для Европы, и чтобы в каждой группе было по одной европейской команде", — цитирует функционера BBC.

Ранее Чеферин предложил ограничить срок пребывания на посту президента УЕФА до 12-ти лет