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Нападающий Аталанты Альберто Палоски привлек внимание китайского Бэйцзин Гоань.

27-летний Палоски вернулся в Италию прошлым летом после неудачного периода в Суонси.

В Аталанте Альберто тоже не удалось заиграть – тренер команды Джанпьеро Гасперини отдает предпочтение 21-летнему Андреа Петанье.

По информации Corriere di Bergamo, Бэйцзин Гоань готов заплатить за Палоски 10 млн евро.

Трансферное окно в Китае будет открытым до 28 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Альберто 8 матчей в Серии А (4 – в основе), 0 голов, 0 ассистов, 0 карточек.