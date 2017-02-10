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Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о своем будущем в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, что вчера исполнительный комитет УЕФА принял решение сократить срок максимального нахождения президента и членов исполкома данной организации на соответствующих должностях до 12 лет.

В связи с этим возник вопрос по поводу будущего Суркиса в структуре Союза европейских футбольных ассоциаций, который является членом исполкома с 2004 года.

"В принципе, так же, как для любого члена исполкома, который переизбирался в 2015 году на 4 года, срок полномочий заканчивается в 2019 году. Что касается вице-президентства, это станет известно в апреле на конгрессе УЕФА, который состоится в Хельсинки 5 апреля. Это прерогатива президента и исполкома", — заявил Суркис в интерью ТСН.

"А по поводу сроков пребывания на посту президента и члена исполкома, то не более трех сроков, то есть 12 лет. Эта поправка будет принята на конгрессе УЕФА в Хельсинки. Таким образом, закон не имеет обратной силы и не распространяется на тех членов исполкома, которые были его членами до момента принятия этого решения", — добавил он.