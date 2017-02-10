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В поединке 26-го тура элитного дивизиона Бельгии команда украинского полузащитника Руслана Малиновского в гостях одержала крупную победу над Сент-Трюйденом (3:0).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 23-летний хавбек, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, появился в стартовом составе Генка.

Украинец провел на поле все 90 минут, а на 45-й минуте игры отметился забитым мячом, установив финальный счет матча.

В текущем сезоне Малиновский, пропустивший первую часть нынешней кампании из-за восстановления после разрыва связок колена, отыграл за Генк во всех турнирах 8 матчей (все — в старте), отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Что касается Романа Безуса, то он попал в заявку Сент-Трюйдена на этот поединок, но всю игру провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне экс-хавбек днепровского Днепра отыграл за бельгийский коллектив во всех турнирах 18 матчей (12 — в основе), отметившись 1 голом и 2 ассистами.

После 26 сыгранных туров текущего розыгрыша элитного дивизиона Бельгии Генк с 41 очком в активе расположился на 5-й позиции турнирной таблицы, а Сент-Трюйден с 26 очками — на 11-й строчке.