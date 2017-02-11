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Экс-полузащитник сборной Швеции Ким Шельстрем продолжит карьеру на родине.

Напомним, что ранее 34-летний центрхав по обоюдному согласию сторон расторгнул трудовой договор с швейцарским Грассхоппером.

Как сообщает официальный сайт Юргордена, клуб заключил с Шельстремом 2-летний контракт.

Стоит отметить, что для шведа это уже второе пришествие в клуб из Стокгольма, за который он ранее выступал с 2002 по 2004 годы.

В составе Юргордена Шельстрем стал 2-кратным чемпионом (2002, 2003) и обладателем Кубка Швеции (2002).

После ухода из Юргондена у бывшего хавбека сборной Швеции начался 13-летний зарубежный этап карьеры, во время которого он выступал за французские Ренн и Лион, московский Спартак, лондонский Арсенал и все тот же Грассхоппер.

В текущем сезоне Шельстрем отыграл за швейцарский клуб во всех турнирах 21 матч, отметившись 5 ассистами.