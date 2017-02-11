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Нападающий Евгений Будник продолжит свою карьеру в Капфенберге, где должен заменить новичка Черноморца Элиаса.

Вчера стало известно, что Черноморец арендовал у Капфенберга бразильского форварда Элиаса.

Замену австрийцы нашли в Украине – они подписали экс-игрока Ворсклы, нападающего Евгения Будника. В первой части сезона тогда еще принадлежащий полтавчанам форвард играл за минское Динамо. На его счету 3 мяча в 11 поединках чемпионата Беларуси.

Официальный сайт Капфенберга сообщил о подписании контракта с Евгением. Он перешел на правах свободного агента. Сроки и условия соглашения не разглашаются.

После 20 туров в активе Капфенберга 30 очков. Команда идет на 4-м месте в Первой лиге Австрии. При этом она забила столько же, сколько и пропустила – по 26 мячей. От первого места, дающего право на повышение в классе, Капфенберг отделяет 10 пунктов.