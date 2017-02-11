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Рейнджерс утверждает, что принял увольнение главного тренера Марка Уорбертона, а сам специалист это отрицает.

Вчера Рейнджерс заявил, что "клуб принял отставки менеджера Марка Уорбертона, помощника тренера Дэвида Уэйра и главы скаутского отдела Фрэнка Макпарланда".

Rangers has accepted the resignations of manager Mark Warburton, assistant David Weir & the Club’s head of recruitment Frank McParland. — Rangers FC (@RangersFC) 10 февраля 2017 г.

"Важно, чтобы все в Рейнджерс хотели быть в клубе. Именно так мы сможем достичь желаемой цели – вновь стать клубом №1 в Шотландии. Мы уже не так далеко от этого", — гласит заявление клуба, настаивая, что Уорбертон покинул пост по собственному желанию.

Противоречие возникло, когда BBC обратился за комментариями к специалисту – Уорбертон утверждает, что ничего не знает о своем увольнении.

Изначально предполагалось, что на матч Кубка Шотландии против Мортона в воскресенье команду выведет тренер U20 Грэм Мерти, однако теперь не исключено, что это сделает Уорбертон.

Марк заключил трехлетний контракт с Рейнджерс в июне 2015 года. Сейчас команда идет на 3-м месте в чемпионате Шотландии, уступая Абердину лишь по дополнительным показателям. От Селтика Джерс отстают на 27 пунктов.