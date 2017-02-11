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76 человек пострадало из-за давки перед матчем между Санта-Ритой и Либоло, из которых минимум 17 погибли и 5 находятся в тяжелом состоянии.

В матче 1-го тура чемпионата Анголы Санта-Рита де Кассия принимала Либоло в Уиже. Не всем фанатам удалось попасть на 8-тысячный стадион до начала игры, из-за чего возникла давка. Толпа ринулась к ограждениям, некоторые люди попадали и были затоптаны.

"В некоторых случаях люди шли по другим людям. Пострадало 76 человек, из которых 17 умерли. Пятеро находятся в тяжелом состоянии", — заявил Эрнесту Луиш, глава местной больницы.

"Когда мы хотели попасть на стадион, мы наткнулись на барьер. Первый ряд людей упал. Я оказался в третьем слое", — заявил 37-летний Жоао Силва, который "всего лишь" сломал ногу.

"Когда дали возможность заходить всем желающим, мы все уже столпились возле ворот", — рассказал Домингос Вика, еще один фанат.

Полиция и футбольные чиновники пока что воздержались от комментариев.

Несмотря на трагедию, футбольный матч все же состоялся и завершился поражением хозяев 0:1.