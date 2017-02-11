76 человек пострадало из-за давки перед матчем между Санта-Ритой и Либоло, из которых минимум 17 погибли и 5 находятся в тяжелом состоянии.
marca
11 февраля 2017, 08:50
В матче 1-го тура чемпионата Анголы Санта-Рита де Кассия принимала Либоло в Уиже. Не всем фанатам удалось попасть на 8-тысячный стадион до начала игры, из-за чего возникла давка. Толпа ринулась к ограждениям, некоторые люди попадали и были затоптаны.
"В некоторых случаях люди шли по другим людям. Пострадало 76 человек, из которых 17 умерли. Пятеро находятся в тяжелом состоянии", — заявил Эрнесту Луиш, глава местной больницы.
"Когда мы хотели попасть на стадион, мы наткнулись на барьер. Первый ряд людей упал. Я оказался в третьем слое", — заявил 37-летний Жоао Силва, который "всего лишь" сломал ногу.
"Когда дали возможность заходить всем желающим, мы все уже столпились возле ворот", — рассказал Домингос Вика, еще один фанат.
Полиция и футбольные чиновники пока что воздержались от комментариев.
Несмотря на трагедию, футбольный матч все же состоялся и завершился поражением хозяев 0:1.