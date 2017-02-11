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Голландский тренер Франк де Бур рассмотрит предложение от шотландского Рейнджерс.

Sky Sports сообщает, что голландец является одним из кандидатов на замещение вакантной должности.

Де Бур находится без работы после того, как его уволили из Интера в начале ноября за неудовлетворительные результаты.

Сам Де Бур сообщил, что выслушает предложение от Рейнджерс, если оно поступит. Он также отметил, что к клубу из Глазго у него есть теплые чувства, ведь Франк защищал его цвета в начале двухтысячных годов.

Напомним, что вчера тренер Марк Уорбертон покинул Рейнджерс.

Сейчас команда идет на 3-м месте в чемпионате Шотландии, уступая Абердину лишь по дополнительным показателям. От Селтика Джерс отстают на 27 пунктов.