Голландский тренер Франк де Бур рассмотрит предложение от шотландского Рейнджерс.
ФРанк Де Бур, mirror.co.uk
11 февраля 2017, 16:56
Sky Sports сообщает, что голландец является одним из кандидатов на замещение вакантной должности.
Де Бур находится без работы после того, как его уволили из Интера в начале ноября за неудовлетворительные результаты.
Сам Де Бур сообщил, что выслушает предложение от Рейнджерс, если оно поступит. Он также отметил, что к клубу из Глазго у него есть теплые чувства, ведь Франк защищал его цвета в начале двухтысячных годов.
Напомним, что вчера тренер Марк Уорбертон покинул Рейнджерс.
Сейчас команда идет на 3-м месте в чемпионате Шотландии, уступая Абердину лишь по дополнительным показателям. От Селтика Джерс отстают на 27 пунктов.