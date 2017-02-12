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В поединке 20-го тура греческой Суперлиги команда украинского защитника Евгения Селина потерпела минимальное поражение на своем поле (0:1).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 28-летний центрбек повился в старте Астераса и провел на поле все 90 минут.

На счету Селина, который перебрался в Грецию в январе, в футболке Астераса уже 11 матчей (все — основе).

После 20 сыгранных туров текущего розыгрыша греческой Суперлиги команда украинца с 20 очками в активе расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы.