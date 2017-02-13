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Украинский наставник Вячеслав Грозный ушел из тбилисского Динамо по семейным причинам.

Грозный стал главным тренером Динамо Тб в октябре 2016 года. Тренер подписал контракт на год с опцией продления еще на 2.

При Вячеславе динамовцы сыграли 6 игр, одержав победу в 4. И лишь из-за поражения от одноклубников из Батуми столичная команда не сумела квалифицироваться в Лигу Европы в следующем сезоне.

Официальный сайт тбилисского Динамо сообщил, что Грозный покинул клуб по семейным причинам. Тренер покинул расположение клуба в Турции и улетел в Украину.

Сегодня руководство клуба должно решить, будет ли принята отставка Грозного.

Завтра динамовцы сыграют товарищеский матч с Волынью.