Украинский наставник Вячеслав Грозный ушел из тбилисского Динамо по семейным причинам.
Вячеслав Грозный, fcdinamo.ge
13 февраля 2017, 09:05
Грозный стал главным тренером Динамо Тб в октябре 2016 года. Тренер подписал контракт на год с опцией продления еще на 2.
При Вячеславе динамовцы сыграли 6 игр, одержав победу в 4. И лишь из-за поражения от одноклубников из Батуми столичная команда не сумела квалифицироваться в Лигу Европы в следующем сезоне.
Официальный сайт тбилисского Динамо сообщил, что Грозный покинул клуб по семейным причинам. Тренер покинул расположение клуба в Турции и улетел в Украину.
Сегодня руководство клуба должно решить, будет ли принята отставка Грозного.
Завтра динамовцы сыграют товарищеский матч с Волынью.