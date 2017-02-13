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Полузащитник Марселя Лассана Диарра может отправиться в чемпионат Китая.

Диарра зимой порывался покинуть Марсель, однако пока что остается в клубе. В большинстве чемпионатов трансферное окно уже закрыто, но он все еще может отправиться в Китай.

По информации французских СМИ, агент Диарра сейчас находится на продвинутой стадии переговоров с Шаньдун Лунэн.

Стоит отметить, что Диарра должен выплатить московскому Локомотиву 10 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта, поэтому щедрый контракт от Шаньдуна ему не был бы лишним.

Лассана может перейти в команду Феликса Магата до 28 февраля, когда закроется трансферное окно в Китае.