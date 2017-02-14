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Немецкий форвард Кевин Кураньи уехал из лагеря брестского Динамо после нескольких дней тренировок.

Прессбол информирует о том, что 34-летний нападающий покинул расположение брестского Динамо и улетел из Турции.

Немец провел несколько тренировок с командой и успел сыграть в контрольной встрече с загребским Динамо (0:1).

Ранее Кураньи уточнял, что не собирался подписывать контракт с командой, а прибыл для того, чтобы поддержать форму.

Последним клубом немца был Хоффенхайм, который игрок покинул в начале июля. Кевин также выступал за московское Динамо, Шальке и Штуттгарт. На счету футболиста 19 голов в 52-х играх за национальную команду.