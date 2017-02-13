Нападающий сборной Боливии Марсело Морено заключил трудовое соглашение с китайским Ухань Чжоэр.
Марсело Морено (слева), Twitter
13 февраля 2017, 23:39
Напомним, что с 2008 по 2011 годы 29-летний форвард принадлежал донецкому Шахтеру.
С февраля 2015 года боливиец защищал цвета другого китайского клуба — Чанчунь Ятай, который выступает в элитном дивизионе Китая.
Как сообщает официальный сайт Ухань Чжоэр, Морено поставил свою подпись под личным контрактом, детали которого не разглашаются.
В то же время отмечается, что нападающий сборной Боливии присоединился к новому клубу на правах свободного агента.
Интересно, что Ухань Чжоэр, который в последнем розыгрыше второго дивизиона Китая финишировал на 6-й позиции, тренирует легендарный защитник туринского Ювентуса Чиро Феррара.
В 2016 году Морено отыграл за Чанчунь Ятай во всех турнирах 29 матчей, отметившись 13 голами и 5 ассистами.