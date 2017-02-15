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Опытный португальский защитник Рикарду Карвальо завершил свой переход в Шанхай СИПГ.

О надвигающемся переходе Карвальо в Шанхай СИПГ было известно еще в начале января. 9 января официальный Твиттер азиатской Лиги чемпионов сообщил о трансфере, однако подтверждения от самого клуба не последовало.

Сегодня Шанхай СИПГ выпустил заявление: "Мы рады приветствовать Рикарду Карвальо. Мы уверены, что у игрока есть необходимый опыт и умения, чтобы усилить нашу защиту в приближающемся сезоне".

В новом клубе Карвальо будет играть под руководством соотечественника – Андре Виллаша-Боаша. Среди звездных легионеров команды – бразильцы Оскар и Халк, а также Элкесон, один из лучших снайперов чемпионата Китая.

Карвальо находился в статусе свободного агента после окончания прошлого сезона, когда он покинул Монако. Стоит отметить, что в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

Стоит отметить, что 23 из 30 игроков СИПГ в заявке на азиатскую Лигу чемпионов — воспитанники клуба.