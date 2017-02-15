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Иранский Персеполис прекратил сотрудничество с украинскими полузащитниками Алексеем Полянским и Владимиром Приемовым.

Напомним, что украинский дуэт присоединился к текущему лидеру элитного дивизиона Ирана в июле 2016 года, заключив 2-летние контракты.

Однако, как сообщает официальный сайт Персеполиса, клуб прекратил сотрудничество с Приемовым и Полянским по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне 31-летний Приемов отыграл за иранский коллектив во всех турнирах 10 матчей, проведя на поле только 161 минуту, а 30-летний Полянский — 4 поединка (119 минут).

Стоит отметить, что до перехода в Персеполис оба футболиста защищали цвета харьковского Металлиста.