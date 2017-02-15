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Полузащитник лондонского Тоттенхэма Натан Одува продолжит карьеру в Словении.

Стоит отметить, что 20-летний вингер является воспитанником академии Шпор, однако так и не получил возможность дебютировать за первую команду родного клуба.

На профессиональном уровне англичанин на правах аренды защищал цвета английских Лутон Таун, Колчестер Юнайтед, Питерборо и шотландского Рейнджерс.

Как сообщает официальный сайт клуба из Любляны, Одува поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 3 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако по информации портала Transfermarkt, воспитанник Шпор достался словенскому клубу абсолютно бесплатно.

В первой части текущего сезона Одува выступал за Питерборо, в составе которого отыграл во всех турнирах 9 матчей (1 ассист).