Полузащитник лондонского Тоттенхэма Натан Одува продолжит карьеру в Словении.
Натан Одува, nkolimpija.si
15 февраля 2017, 12:10
Стоит отметить, что 20-летний вингер является воспитанником академии Шпор, однако так и не получил возможность дебютировать за первую команду родного клуба.
На профессиональном уровне англичанин на правах аренды защищал цвета английских Лутон Таун, Колчестер Юнайтед, Питерборо и шотландского Рейнджерс.
Как сообщает официальный сайт клуба из Любляны, Одува поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 3 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако по информации портала Transfermarkt, воспитанник Шпор достался словенскому клубу абсолютно бесплатно.
В первой части текущего сезона Одува выступал за Питерборо, в составе которого отыграл во всех турнирах 9 матчей (1 ассист).