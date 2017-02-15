Другое

Стяуа из Бухареста вскоре будет носить новое название.

Сегодня президент клуба Джиджи Бекали заявил, что Стяуа будет носить название FSCB, чтобы получить лицензию на следующий сезон.

Напомним, что в конце декабря суд обязал Стяуа выплатить Министерству обороны Румынии 40 млн. евро штрафа за незаконное использование своего названия.

Напомним, Стяуа (звезда – в переводе с румынского) ранее была клубом Министерства обороны, но с 1998 года не относится к нему.

В 2004 году владельцем клуба стал Джиджи Бекали, а Министерство подало в суд на клуб за незаконное использование названия.

Стяуа является не только великим румынским, но и европейским клубом. В 1986 году команда из Бухареста выиграла Кубок Чемпионов, а через 2 года в финале соревнования уступила Милану. Также Стяуа 26 раз выигрывала чемпионат Румынии и 22 – Кубок страны.