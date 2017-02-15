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Испанский специалист Пако Айестаран может возглавить команду из Глазго.

Напомним, что 10 февраля тренер Марк Уорбертон покинул Рейнджерс.

Marca сообщает, что Рейнджеры хотят заполучить находящегося без команды экс-тренера Валенсии.

Аейстаран принял Валенсию в апреле прошлого года и финишировал в Примере 12-м. Новый чемпионат Пако начал с четырех подряд поражений, после чего был уволен руководством Валенсии.

Ранее Пако трудился тренером по физподготовке в штабе Рафаэля Бенитеса, в мексиканских Текос и Сантос Лагуне, а также Маккаби из Тель-Авива.

Сейчас Рейнджерс идет на 3-м месте в чемпионате Шотландии, уступая Абердину лишь по дополнительным показателям. От Селтика Джерс отстают на 27 пунктов.