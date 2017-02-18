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Украинский наставник Виктор Скрипник отказался от возможности возглавить сборную Беларуси.

В декабре Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера сборной Беларуси. С тех пор должность остается вакантной, а главным претендентом на нее называли украинца Виктора Скрипника.

Упоминались имена бывшего тренера Карпат Олега Кононова, Анатолия Байдачного и Александра Бородюка.

"Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена", — заявил Скрипник pressball.by.

Скрипник с октября 2014 по сентябрь 2016 года возглавлял бременский Вердер.