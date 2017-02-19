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Милан Обрадович — главный тренер юношеской сборной Сербии по футболу.

Милан Обрадович назначен на пост наставника сборной Сербии до 19 лет, об этом информирует официальный сайт Футбольного союза Сербии.

В этом году команда Сербии U-19 поборется за выход в финальную часть Евро-2017, где подопечным Милана Обрадовича придется сыграть с Германией, Кипром и Словакией.

Украинском болельщику Милан Обрадович известен своими выступлениями за харьковский Металлист.