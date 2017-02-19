Болгарский нападающий Димитар Бербатов все еще не может найти себе новый клуб.
Димитар Бербатов, FACEBOOK
19 февраля 2017, 19:52
В прошлом сезоне Димитар выступал за ПАОК.
Его контракт летом истек и сейчас он является свободным агентом.
"Надеюсь, что моя карьера еще не завершена. Сейчас я ищу для себя новый клуб. По-прежнему я себя чувствую хорошо. Я тренируюсь и держу себя в форме", — сказал Димитар.
Бербатов известен по своим выступлениям за Байер, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Фулхэм и Монако.