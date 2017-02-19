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Болгарский нападающий Димитар Бербатов все еще не может найти себе новый клуб.

В прошлом сезоне Димитар выступал за ПАОК.

Его контракт летом истек и сейчас он является свободным агентом.

"Надеюсь, что моя карьера еще не завершена. Сейчас я ищу для себя новый клуб. По-прежнему я себя чувствую хорошо. Я тренируюсь и держу себя в форме", — сказал Димитар.

Бербатов известен по своим выступлениям за Байер, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Фулхэм и Монако.