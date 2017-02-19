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Молодой нападающий Селтика Мусса Дембеле заинтересовал очередные европейские топ-клубы.

Как информирует Get French Football News, в услугах 20-летнего Дембеле заинтересованы мадридский Реал и Манчестер Сити.

Согласно источнику, скауты Реала и Ман Сити на этой неделе контактировали непосредственно с самим игроком шотландской команды и спрашивали его о планах на будущее.

При этом Реал и Ман Сити пока что не обращались в Селтик.

Напомним, что этой зимой Селтик отказался продавать Дембеле в Челси за 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Дембеле провел за Селтик 41 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 6 ассистов.