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Наставник сборной Бразилии Тите не отказался бы от услуг одного из лучших футболистов планеты форварда Барселоны Лионеля Месси.

29-летний Месси является пятикратным обладателем Золотого мяча.

В составе Барселоны нападающий завоевал множество трофеев, однако со сборной игроку успеха пока что добиться не удалось.

Наставник сборной Бразилии Тите, несмотря на ярое соперничество своей национальной команды с Аргентиной, признался, что хотел бы видеть в своей команде Лео.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Месси родился в Бразилии. Даже несмотря на конкуренцию между сборными, мы им восхищаемся", — сказал Тите.