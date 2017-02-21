Украинский полузащитник Кортрейка Андрей Тотовицкий наконец-то вернулся в свой клуб.
АНДРЕЙ ТОТОВИЦКИЙ (СЛЕВА), VOETBALKRANT.COM
21 февраля 2017, 12:31
Напомним, летом минувшего года Тотовицкий на правах годичной аренды перебрался из Шахтера в бельгийский Кортрейк.
В начале текущего года у Андрея возникли проблемы с рабочей визой, из-за чего он не мог вернуться в Бельгию и тренировался с Шахтером.
Как информирует Zbirna.com, Тотовицкому наконец удалось уладить все детали и он вернулся в расположение Кортрейка.
В первой части сезона украинец провел за свою команду 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.