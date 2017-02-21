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Украинский полузащитник Кортрейка Андрей Тотовицкий наконец-то вернулся в свой клуб.

Напомним, летом минувшего года Тотовицкий на правах годичной аренды перебрался из Шахтера в бельгийский Кортрейк.

В начале текущего года у Андрея возникли проблемы с рабочей визой, из-за чего он не мог вернуться в Бельгию и тренировался с Шахтером.

Как информирует Zbirna.com, Тотовицкому наконец удалось уладить все детали и он вернулся в расположение Кортрейка.

В первой части сезона украинец провел за свою команду 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.