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Французский нападающий Мусса Дембеле не собирается покидать Глазго в ближайший год.

Приобретенный летом у Фулхэма за 500 тысяч фунтов, 20-летний француз уже с лихвой возместил Селтику потраченные деньги, забив 27 мячей во всех турнирах, в том числе и 5 в Лиге чемпионов. Не случайно, что на него обратили пристальное внимание такие гранды, как Реал, Челси и Манчестер Сити.

Однако по словам агента футболиста, который входит в число кандидатов в национальную сборную Франции, его подопечный прекрасно чувствует себя в Глазго и не собирается пока менять прописку.

"Мусса подписал с Селтиком четырехлетний контракт и, насколько я знаю, не планирует никаких переходов на этот срок, — сообщил Момади Фофана. — Он абсолютно спокоен и не обращает внимания на все спекуляции по его поводу. Когда придет время, мы подумаем о переходе, но это вряд ли произойдет до следующего января и уж точно не летом".

