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Экс-капитан сборной Норвегии Пер Сильян Шельбред больше не будет играть за команду из-за недостатка мотивации.

На клубном уровне 29-летний Шельбред защищает цвета Герты. За Старую Даму Пер сыграл в 14 матчах Бундеслиги в нынешнем сезоне.

За сборную Норвегии Шельбред провел 43 поединка. В 19 из последних 20 встреч он был капитаном команды.

"Вместе со сменой тренера наступило подходящее время для того, чтобы завершить мою карьеру в сборной. Я хочу дать дорогу тем, кто стучится в двери сборной. У мен больше нет необходимой мотивации, чтобы продолжать выступления за национальную команду. Я хочу уделять больше времени своим детям", — цитирует Шельбреда vg.no.

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек заявил, что понимает решение Пьера Сильяна. Вместе с тем Ларс отметил, что двери в сборную для хавбека Герты остаются открытыми.