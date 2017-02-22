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Динамо U-19 вилетело из Юношеской Лиги УЕФА.

Юношеская команда Динамо вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Киевляне разгромно проиграли Аяксу. Отметим, что Динамо в своей группе уверенно заняло первое место.

Первый мяч Динамо пропустило на 11-й минуте. после точного удара Сирхейса. Незадолго до финального свистка он оформил дубль Немного ранее еще один гол на 62-й минуте забил Де Вит.

Аякс U-19 – Динамо U-19 3:0

Голы: Сирхейс, 11, 87, Де Вит, 62

Динамо U-19: Маханьков, Тымчик, Дубинчак, Попов, Миколенко (Петрусенко, 87), Алибеков, Шапаренко (Булеца, 80), Смирный, Леднев, Русин, Янаков (Цитаишвили, 67)