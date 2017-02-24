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Экс-игрок харьковского Металлист Папа Гуйе пополнил ряды казахстанского Актобе.

Как информирует официальный сайт Актобе, сегодня Гуйе поставил подпись под контрактом с клубом, сроки которого не разглашаются.

Украинскому боельщику Гуйе известен по своим выступлениям за Волынь, Металлист и Днепр.

Украину сенегалец покинул в 2016 году. Последним клубом 32-летнего игрока является Ростов.

Актобе пожелал игроку уверенной игры и больших побед.