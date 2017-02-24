Экс-игрок харьковского Металлист Папа Гуйе пополнил ряды казахстанского Актобе.
ПАПА ГУЙЕ, ФОТО РОМАНА ШЕВЧУКА, FOOTBALL.UA
24 февраля 2017, 15:02
Как информирует официальный сайт Актобе, сегодня Гуйе поставил подпись под контрактом с клубом, сроки которого не разглашаются.
Украинскому боельщику Гуйе известен по своим выступлениям за Волынь, Металлист и Днепр.
Украину сенегалец покинул в 2016 году. Последним клубом 32-летнего игрока является Ростов.
Актобе пожелал игроку уверенной игры и больших побед.