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Полузащитник Младен Бартулович продолжит карьеру в Медзи из Легницы.

Младен Бартулович известен в Украине своими выступлениями за Днепр, Кривбасс, Арсенал и Карпаты. Последним на данный момент клубом в карьере хорвата была Ворскла. Кроме того, Младен сыграл 2 поединка за сборную Хорватии.

Официальный сайт Медзи сообщает, что клуб заключил контракт с Бартуловичем на 6 месяцев. Сегодня Младен уже тренировался с новой командой.

Медзь выступает в польской Первой лиге – втором по значимости (после Экстраклассы) дивизионе чемпионата страны.

После 19 туров Медзь занимает 4-е место в лиге. В активе команды 30 очков. От 2-го места, дающего право на повышение в классе, Медзь отделяет 5 пунктов, от 1-го – 6.