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Польский голкипер Артур Боруц больше не будет выступать за национальную команду.

Об этом решении сообщил сам футболист в одной из социальных сетей.

Боруц аргументировал завершение карьеры в сборной тем, что он желает сконцентрироваться на выступлениях за Борнмут, а также намерен позаботиться о своем здоровье, ведь голкиперу уже 37 лет.

Боруц выступал за сборную Польши с 2004 года.

За это время он провел в футболке национальной команды 63 матча и пропустил 64 гола.