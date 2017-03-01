Польский голкипер Артур Боруц больше не будет выступать за национальную команду.
Артур Боруц, getty images
01 марта 2017, 16:00
Об этом решении сообщил сам футболист в одной из социальных сетей.
Боруц аргументировал завершение карьеры в сборной тем, что он желает сконцентрироваться на выступлениях за Борнмут, а также намерен позаботиться о своем здоровье, ведь голкиперу уже 37 лет.
Боруц выступал за сборную Польши с 2004 года.
За это время он провел в футболке национальной команды 63 матча и пропустил 64 гола.