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Южноафриканская федерация футбола определилась с двумя кандидатами на пост главного тренера национальной сборной ЮАР.

В декабре 2016 года сборная ЮАР осталась без главного тренера после увольнения Шейкса Машабы. И вот южноафриканская федерация футбола определилась с "шорт-листом", в который вошли нынешний наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш и рулевой национальной команды Марокко Эрве Ренар.

Фаворитом в этой паре называют португальца, с представителями которого уже ведутся переговоры. Все упирается в то, что бывшему ассистенту сэра Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед предлагают такую же зарплату, которую он получает в Иране, но Кейруш, который уже тренировал ЮАР с 2000 по 2002 годы, хочет больше за срыв с насиженного места.

Тем временем появилась информация о том, что Ренар, выигрывавший Кубок Африки с Замбией (2012) и Кот-д'Ивуаром (2015), уже попрощался со сборной Марокко. Однако ее тут же опроверг ассистент француза в команде Атласских Львов Мустафа Хаджи.