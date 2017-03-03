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Полузащитник Динамо Артем Громов может перебраться в чемпионат России.

Как стало известно Football.ua, экс-полузащитник киевского клуба Артем Громов может перейти в Крылья Советов, который выступает в РФПЛ.

Артем Громов покинул рассположение киевского клуба, о чем свидетельствует профиль игрока на сайте украинской Премьер-лиги. Громова также нет в заявке Динамо на сезон и на странице футболиста отсутсвует название нынешнего клуба.

Громов перешел из Ворсклы в Динамо в конце мая 2016 года. В текущем сезоне Громов сыграл 12 матчей во всех турнирах.