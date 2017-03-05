В 23-м туре греческой Суперлиги ПАОК дома обыграл Олимпиакос со счетом 2:0.
Евгений Шахов открыл счет в матче, twitter.com/Super_League_GR
05 марта 2017, 22:12
Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе ПАОКа на матч против Олимпиакоса и открыл счет на 53-й минуте игры точным ударом головой после подачи углового.
Спустя семь минут Прийович удвоил преимущество ПАОКа и установил окончательный счет в матче.
Шахов провел на поле весь матч.
После 23-х матчей ПАОК занимает 3-ю позицию в турнирной таблице с 43 набранными очками, отставая от лидера Олимпиакоса на 8 очков.