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В 23-м туре греческой Суперлиги ПАОК дома обыграл Олимпиакос со счетом 2:0.

Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в стартовом составе ПАОКа на матч против Олимпиакоса и открыл счет на 53-й минуте игры точным ударом головой после подачи углового.

Спустя семь минут Прийович удвоил преимущество ПАОКа и установил окончательный счет в матче.

Шахов провел на поле весь матч.

После 23-х матчей ПАОК занимает 3-ю позицию в турнирной таблице с 43 набранными очками, отставая от лидера Олимпиакоса на 8 очков.