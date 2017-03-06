Бразилец получил травму подколенного сухожилия.
Кака, orlandocitysc.com
06 марта 2017, 08:57
Бразильский полузащитник Кака, выступающий в составе Орландо Сити, покинул досрочно поле в стартовом матче регулярного чемпионата MLS против Нью-Йорк Сити.
Сообщается, что футболист получил травму подколенного сухожилия. Сроки восстановления Кака неизвестны.
Поединок 1-го тура Орландо Сити – Нью-Йорк Сити закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Отметим, что Кака перебрался в Орландо Сити летом 2014 года.