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Чемпион мира 2006 года в составе Италии Марко Матерацци освободил место наставника Ченнайин.

Марко присоединился к Ченнайин в 2014 году, в качестве играющего тренера, а спустя год выиграл с командой чемпионат Индии.

На счету бывшего защитника Интера также наибольшее количество побед в качестве главного тренера среди команд индийской Суперлиги.

"Мы благодарим Марко за три незабываемых сезона и желаем ему всего наилучшего в будущем", — заявил владелец Ченнайин.

"Он навсегда останется легендой нашего клуба и чемпионата в целом".

"Я покидаю команду и хочу поблагодарить всех за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие индийского футбола. Это были три незабываемых сезона", — добавил Матерацци.