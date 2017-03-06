Паулу Бенту покинул пост главного тренера Олимпиакоса.
Паулу Бенту, Getty Images
06 марта 2017, 21:06
47-летний португальский специалист возглавил "красно-белых" летом 2016 года. Тогда он подписал контракт сроком на два года.
Сейчас, как сообщает официальный сайт Олимпиакоса, клуб прекращает свое сотрудничество с Бенту.
Команда лидирует в чемпионате своей страны, но потерпела три поражения в трех последних матчах. Видимо, это и послужило поводом для отставки португальца.
Ранее Паулу Бенту тренировал португальский Спортинг, национальную сборную Португалии и бразильский Крузейро.