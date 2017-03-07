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Легендарный японский нападающий Кадзуеси Миура, который выступает за команду второго дивизиона чемпионата Японии Йокогама, побил рекорд бывшего футболиста национальной сборной Англии Стэнли Мэттьюза, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.

50-летний Миура достиг еще одной вехи в своей профессиональной карьере. Кадзуеси сыграл 54 минуты в матче в воскресенье с В-Варен Нагасаки (1:1), на тот момент ему было 50 лет и 7 дней. Тем самым японец побил рекорд 1965 года нападающего Сток Сити Стэнли Мэттьюза, который сыграл против Фулхема в возрасте 50 лет и 5 дней.

"На самом деле, я не ощущаю, что обогнал Мэттьюза. Возможно, я превзошел его в возрасте, но я никогда не смогу соответствовать его статистике и карьере, которую он имел", — приводит слова японца FIFA.com.



Японец дебютировал в профессиональном футболе в 1986 году. За сборную своей страны Миура сыграл 89 матчей, в которых забил 55 мячей. Отметим, что Кадзуеси никогда не играл на чемпионате мира.